Man met fiks strafblad slaat ‘ambetante dronken jongeman’ neer in Nieuwpoort

Een 39-jarige man uit Koksijde, die een fiks strafblad met zich meedraagt, heeft zich op 2 mei laten vangen. J.S. kreeg het op zijn heupen van een dronken jongeman, die amok maakte op de tram, dat hij hem een klap gaf. Daardoor raakte het slachtoffer wel bewusteloos.

De feiten gebeurden op 2 mei van dit jaar in Nieuwpoort. Zowel de 39-jarige J.S. als slachtoffer K.B. reisden met de tram. Die laatste was vergezeld van enkele vrienden en op de tram gedroegen ze zich balorig. Ze maakten amok met andere reizigers en dronken een fles wodka leeg. Toen iedereen uitstapte ging K.B. nog een stap verder waarop J.S. zijn geduld verloor en hem een klap gaf. “Een stevige klap met het platte van zijn hand, want K.B. verloor het bewustzijn en moest door een ziekenwagen opgehaald worden”, sprak de advocaat van het slachtoffer.

Ze vragen 655 euro schadevergoeding. De procureur wees op het zware strafblad van J.S. en eist vier maanden cel en 208 euro boete of een werkstraf. “Laat ons eerlijk zijn: die man werd echt wel uitgedaagd door het slachtoffer. Op de tram dronken die jongeren al een fles wodka leeg en bleven ze schoppen tegen mensen. Buiten vielen ze ook iedereen lastig. Mijn cliënt heeft verkeerd gehandeld en het is jammer dat hij zo’n strafblad met zich meezeult. Anders had hij zich wellicht niet moeten verantwoorden.”

Op 23 december wordt bekeken of J.S. in staat is een werkstraf uit te voeren. (JH)