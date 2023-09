Man met 193 maanden cel riskeert nog maar eens een jaar voor cannabisbezit gevangenis van Brugge

Een 33-jarige man vraagt in beroep een milde straf voor het bezit van cannabis in de gevangenis van Brugge. De man is er vaste klant, want in totaal liep hij al 193 maanden of zestien jaar gevangenisstraf op.

De 33-jarige Youssef Z. uit Kortrijk werd op 16 oktober 2021 betrapt door een cipier. Zijn broer stopte hem na het bezoek iets toe en de cipier zag hoe Z. dat meteen doorgaf aan een andere gevangene. Zelf beweert hij dat hij de drugs kreeg van de andere gevangene, maar het weigerde en ze snel terug gaf. “Mijn familie doet niet aan drugs!”, blijft hij volhouden.

‘Hopeloos figuur’

Zelf kreeg hij nog maar eens jaar cel, de zoveelste veroordeling. Naast vijf jaar jeugdrechtbank kreeg hij in totaal al voor 193 maanden, of omgerekend meer dan zestien jaar cel. Op 23 maart dit jaar werd hij nog maar eens betrapt met 7 gram cannabis op zak in de gevangenis. Zelf hoopt zijn advocaat op een milde straf zodat zijn cliënt zich snel grondig kan laten behandelen. Maar de procureur-generaal noemde Z. ‘een hopeloos figuur’. “Het is al de achtste keer dat je voor het hof van beroep verschijnt. Met zestien jaar cel, had je in principe je volledige volwassen leven in de gevangenis moeten zitten. Heb je nog geen kansen genoeg gekregen?” (OSM)