Man mag drie jaar lang Sociaal Huis in Bredene niet meer betreden na agressie tegen personeel

Een 23-jarige Afghaan uit Bredene heeft twaalf maanden voorwaardelijke celstraf gekregen voor bedreigingen en slagen aan het adres van de medewerkers van het OCMW in Bredene. Een van de voorwaarden is een verbod om het Sociaal Huis te betreden.

Op 2 augustus vorig jaar was H.S. aanwezig in de wachtruimte van het Sociaal Huis in Bredene. Het diensthoofd was bezig met een andere cliënt en H.S. vond dat hij niet snel genoeg geholpen werd. De man werd agressief en gaf het diensthoofd een duw waardoor zij ten val kwam.

De Afghaan werd de toegang tot het Sociaal Huis ontzegd, maar daar trok hij zich niets van aan en op 25 november stond hij er opnieuw aan de deur. Een sociaal werker stuurde de man wandelen waarop H.S. hem een duw gaf en probeerde te slaan met een strandstoel en rugzak. Het slachtoffer raakte daarbij gewond aan de arm.

Op 29 november maakte H.S. nog een derde slachtoffer. Hij dreigde er aan de telefoon mee zijn ex-begeleider, diens vrouw en kinderen te vermoorden. Hierop werd de Afghaan opgepakt. “Mijn cliënten hebben angst voor de dag dat deze man terug vrijkomt”, pleitte advocaat Frederick Spaey. “Ze vragen dan ook een contactverbod.”

Tijdens zijn proces voor de Brugse rechtbank drukte H.S. zijn spijt uit. “Ik was onder invloed van alcohol”, stelde hij. De rechter legde hem uiteindelijk twaalf maanden voorwaardelijke celstraf uit. Zo moet hij zich onthouden van alcohol en zijn agressieprobleem aanpakken. Op vraag van de burgerlijke partijen legde de rechtbank hem ook voor drie jaar een verbod op om het Sociaal Huis te betreden. Bij schending van zijn voorwaarden wordt de celstraf effectief. (AFr)