Man laat Mechelse herder los op de politie in De Haan: parket eist zes maanden cel

Een jongeman uit Halle riskeert in de Brugse rechtbank zes maanden cel voor gewapende weerspannigheid.

Op 19 augustus vorig jaar ging de politie een kijkje nemen op de Zeedijk in De Haan nadat een hondenbaasje had gemeld dat zijn dier gebeten werd door een andere hond. Ter plaatse zagen de agenten Jelle W. (20) wandelen met zijn Mechelse herder. Toen ze op hem afstapten werd de viervoeter meteen agressief. W. hield zijn hond op dat moment nog aan de leiband en beweerde dat die helemaal niet gevaarlijk is. Om dat te bewijzen liet hij plots de leiband los waarop zijn hond op de inspecteurs afstormde. Die konden het dier nog net wegslaan en bleven ongedeerd.

Tijdens zijn verhoor bekende W. dat hij zijn Mechelse herder had afgericht om zijn baasje te beschermen. “De agenten zijn nog altijd diep onder de indruk van de feiten”, stelde procureur Fauve Nowé. Jelle W. ontkende wel met klem dat zijn hond een ander dier gebeten had. Hij staat er ook niet voor terecht. De jongeman kwam niet opdagen voor zijn proces. De uitspraak volgt op 4 januari. (AFr)