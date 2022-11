Man krijgt vier jaar cel voor cannabisplantage ‘waar hij niks van af wist’

Een man uit Luik is ook in beroep veroordeeld tot vier jaar cel voor een cannabisplantage in Middelkerke.

Leotrim F. uit Luik werd vervolgd voor zijn betrokkenheid bij een grootschalige cannabisplantage tussen 1 maart 2019 en 10 maart 2020. Volgens de politie zouden er drie à vier oogsten zijn gebeurd. Bij de inval troffen ze 1.386 planten aan in een loods in de Spermaliestraat in Middelkerke. Bij een observatie van de loods werd Leotrim F. zo’n drie keer gezien bij de loods. Hij kreeg vier jaar cel, maar ging in beroep. Volgens hem deed hij enkel een vriendendienst door een kennis van Luik naar Middelkerke te voeren. Aan de loods nam hij een stoel en wachtte, zonder te weten wat zich in de loods afspeelde. Maar dat is volgens de procureur-generaal ongeloofwaardig.

“In de minstens drie uur durende rit van Luik naar Middelkerke zou dus nooit zijn gesproken wat ze daar gingen doen?” Ook over zijn verdere handelingen stelt hij zich vragen. “En daar zou hij niks meer gedaan hebben dan op een stoel gezeten? Dat kan hij in Luik ook doen hé. Dit was nu toch geen koffietafel om een kaartje te gaan leggen? Bovendien geldt de regel dat in dat soort milieus dat wie er niet hoeft te zijn, er niet hoort te zijn. Ze kunnen verklikt worden, geript worden, … Men duldt in dit milieu geen pottenkijkers!” Daarnaast vindt hij het ook ongeloofwaardig dat F. niks zou gemerkt hebben van de cannabisplantage. “Verschillende getuigen spreken van een verschrikkelijke geurhinder van zodra ze de deur open deden. Meneer, zou dus ook een groot geurprobleem hebben!”

Daarnaast werden bij de Luikenaar thuis ook een cryptofoon en een pistool gevonden. “Enkele jaren geleden werd hij al eens veroordeeld tot twee jaar cel voor diefstal met braak. Blijkbaar heeft hij zijn werkterrein verlegd, maar heeft hij zijn les nog niet geleerd”, concludeerde de procureur-generaal . “En toch is er is geen enkel bewijs dat die van mijn cliënt zijn!”, pleitte zijn advocaat die vol voor de vrijspraak ging die er verder ook op wees dat nergens DNA van zijn cliënt werd gevonden.” Desondanks veroordeelde het hof de man toch opnieuw tot vier jaar cel. Ook zijn onmiddellijke aanhouding werd bevolen. (OSM)