Man krijgt verkeerscursus nadat hij in gracht rijdt en niet politie maar landbouwer belt

Een 46-jarige man uit Diksmuide kreeg van de politierechter een verkeerscursus opgelegd nadat hij twee jaar geleden na een ongeval vluchtmisdrijf pleegde. In plaats van de politie te bellen, trommelde M.C. een bevriende landbouwer op om hem uit de gracht te halen maar buurtbewoners hadden alles gezien.

Het ongeval gebeurde op 25 november 2021 in de Dodepaardenstraat in Keiem bij Diksmuide. “M. ging er van de weg af en belandde in de gracht”, sprak de procureur. “Daarbij vernielde hij ook een stuk van een omheining van een weide. In plaats van de politie te bellen, verwittigde hij een bevriende landbouwer met de vraag met zijn tractor langs te komen om zijn wagen te takelen. Daardoor onttrok hij zich van de vaststellingen en pleegde hij dus vluchtmisdrijf. Hij had wel de pech dat buurtbewoners alles zagen gebeuren en de politie verwittigden, die met hem contact opnamen. Het enige dat hem siert is wel dat hij contact opnam om de schade aan de weide te regelen.”

Milde straf gevraagd

De advocaat van M.C. vond dat hij meer deed dan dat. “Hij nam zelfs contact op nog voor de politie hem zelf gevonden had”, sprak meester Thomas Bailleul. “Dus hij was zeker niet van plan om de zaak zo te laten. De feiten zijn intussen ook al twee jaar geleden en we begrijpen niet waarom de zaak zo lang bleef liggen. We vragen een milde straf.” De rechter legde M.C een verkeerscursus op. (JH)