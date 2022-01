Man krijgt twaalf maanden cel voor schoten in het gezicht van nieuwe vriend van ex

Een 36-jarige man uit Brugge is in beroep veroordeeld tot 12 maanden cel omdat hij met opzet naar het Stationsplein trok om de nieuwe vriend van zijn ex tot twee maal toe in het gezicht te schieten.

De feiten dateren van 1 augustus 2018. A.W. zou aan het Stationsplein in Brugge een BB gun of airsoftwapen hebben afgepakt van een vriend en daarmee tot twee maal toe in het gezicht hebben geschoten van de nieuwe vriend van zijn ex.

Katten

Volgens het openbaar ministerie had de man de vriend naar daar gelokt en er op aangedrongen het wapen mee te nemen, zogezegd omdat hij katten uit zijn tuin wou verjagen. Maar volgens de procureur-generaal wist A.W. maar al te goed dat de nieuwe vriend van zijn ex daar zou zijn. “Hij heeft hem opgewacht, het pistool afgenomen en tot twee maal toe in het gezicht gevuurd. Voor hetzelfde geld was die man zijn oog kwijt!”

Zelf beweerde A.W. dat het allemaal toeval was en dat zijn ex hem stond uit te lachen, waarop er iets brak in zijn hoofd. Hij kreeg in eerste aanleg 18 maanden cel, maar in beroep milderde het hof naar 12 maanden.

