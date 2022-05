Man krijgt opnieuw twee jaar cel voor zinloos geweld in Oostende

Een 24-jarige Tsjetsjeense Oostendenaar is door de Brugse correctionele rechtbank tot twee jaar effectieve gevangenisstraf veroordeeld voor opzettelijke slagen en verwondingen. Zonder duidelijke reden deelde hij op straat rake klappen uit. Islam A. kreeg in december al twee jaar cel voor een gelijkaardige geweldpleging.

De beklaagde reed op 11 oktober 2021 op zijn step door Oostende toen hij op een bepaald moment een andere man en diens vriendin begon uit te schelden. Het slachtoffer reageerde, maar werd prompt tegen de grond geslagen.

Anderhalve maand arbeidsongeschikt

Door de geweldpleging moest de jongeman geopereerd worden aan zijn rechterpink. Hij vreesde zelfs even dat een praktijkexamen in de richting biomedische wetenschappen in het gedrang zou komen. Het slachtoffer was uiteindelijk anderhalve maand arbeidsongeschikt.

Het openbaar ministerie benadrukte dat Islam A. in januari 2020 voor slagen al tot een jaar cel werd veroordeeld. In december 2021 kreeg hij bij verstek zelfs twee jaar cel.

Martial Arts

De procureur wees ook op het feit dat de beklaagde bij het Ostend Fighting Team aan MMA (Mixed Martial Arts) doet.

“Moeten we wachten tot iemand halfdood wordt geslagen? Hij verdient op strafrechtelijk vlak een ferme peer tegen zijn hoofd”, aldus procureur Lode Vandaele. Het OM vorderde daarom opnieuw twee jaar cel.

Gebaseerd op bekentenissen

De feiten werden op zich niet betwist, maar toch vroeg de verdediging om A. niet schuldig te verklaren. Volgens meester Yen Buytaert is het hele onderzoek immers gebaseerd op de bekentenissen van zijn cliënt. Die verklaringen werden echter niet tijdens een echt verhoor afgelegd, en dus zonder bijstand van een advocaat.

“Het gaat niet zomaar om spontane verklaringen, de politie zegt in het pv zelf dat ze vrágen van waar hij die verwondingen heeft.”Daarnaast werd uitgelegd dat de beklaagde en het slachtoffer alles bijgelegd zouden hebben.