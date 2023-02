Man krijgt nieuwe job als nachtwaker in hotel Nieuwpoort… en gaat er tijdens tweede nacht zélf vandoor met kassa

Een 24-jarige jongeman uit De Panne kreeg 10 maanden cel met uitstel omdat hij het wel erg bont maakte op zijn nieuwe job. W.A. kreeg de kans om nachtwaker te worden in een hotel in Nieuwpoort om de zaak te beveiligen. Maar op de tweede nacht ging hij er zélf al vandoor met de inhoud van de kassa. De 1.605 euro verbraste hij op korte tijd.

De 24-jarige W.A. uit De Panne versierde in februari vorig jaar een job als nachtwaker. Hij werd aangesteld in het hotel Sandeshoved in Nieuwpoort om daar de bewaking te doen. Een mooie kans, die hij nagenoeg meteen verknalde. “Het was nog maar zijn tweede nacht als nachtwaker toen hij toesloeg”, klinkt het bij de advocaat van het hotel. “Normaal moet hij tot 8 uur ’s ochtends op post blijven maar bij aankomst van de andere hotelmedewerkers was hij verdwenen. Nazicht van de camerabeelden leerden dat hij om 1 uur al vertrok op zijn fiets en een witte omslag droeg. Het bleek dat hij 1.605 euro uit de kassa had gestolen en ervandoor ging.” Het geld deed W.A. meteen op. De jongeman kreeg uiteraard prompt zijn ontslag.

Stresstrauma door oorlog

Op zijn strafproces kreeg de man tien maanden cel en 1.200 euro met uitstel onder voorwaarden. Er werd een begeleiding gevraagd voor W.A. want die blijkt nodig te zijn. “De situatie van mijn cliënt is gekend uit andere dossiers: hij komt uit Irak en is daar het geweld ontvlucht nadat zijn beste vriend voor zijn oog ontplofte door een bermbom. Hij hield daar een posttraumatische stressstoornis aan over. Hij probeert zoveel mogelijk zijn leven op de rails te zetten maar slaagt daar niet altijd in. We vragen hem verder te begeleiden.” De rechter ging daar nu op in want W.A. moet nu vijf jaar lang voorwaarden volgen en zich laten begeleiden voor zijn problemen. Hij moet het hotel de 1.605 euro ook terugbetalen. (JH)