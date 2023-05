Man krijgt in beroep zwaardere straf voor moordpoging op ex-schoonvader: “Precies een vervolg op de film Kill Bill”

Een 29-jarige Ardooienaar is in beroep veroordeeld tot tien jaar cel wegens poging tot moord op zijn ex-schoonvader in Torhout. Samuel C. bewerkte het slachtoffer met een honkbalknuppel, kneep zijn keel dicht en probeerde hem vervolgens de keel over te snijden. Ondanks zijn vraag tot een mildere straf, verhoogde het hof de straf naar tien jaar cel.

In de avond van 29 oktober 2021 beukte Samuel C. de voordeur in van de woning van zijn ex-schoonvader Mike Verhaeghe in de Klaproosstraat in Torhout. De Ardooienaar ging lopen en de brandweer kwam de deur dichttimmeren. Maar diezelfde nacht keerde C., wiens relatie met de oudste dochter van Verhaeghe op de klippen was gelopen, terug naar de Klaproosstraat gewapend met een baseballknuppel.

Hij parkeerde zijn wagen met draaiende motor in de juiste rijrichting om te vluchten en vernielde dan de auto van Verhaeghe. Vervolgens beukte hij de dichtgetimmerde voordeur een tweede keer in en ging Mike Verhaeghe te lijf met de knuppel die intussen door het eerdere geweld in twee was gebroken. “Drie zinnen brieste hij: ‘Ik ga u vermoorden’, ‘Ik ga u wurgen’ en ‘Ik ga u de keel oversnijden’. Het is dankzij de politie dat ik nog leef”, getuigde Mike Verhaeghe op de zitting voor het hof van beroep.

Verstierd beest

Het is dankzij een aantal toevalligheden en een goede engelbewaarder dat hij het nog kan navertellen. Nadat hij enkele slagen op het hoofd had gekregen met de kapotte baseballknuppel, greep C. hem bij de keel en tilde hem zelfs van de grond. Mike Verhaeghe verloor zelfs even het bewustzijn. “Hij dacht dat hij in zijn opzet was geslaagd, want nadien volgt de overtreffende trap van de olifant in de porseleinwinkel: Samuel C. in de porseleinwinkel”, pleitte Kris Vincke, advocaat van Mike Verhaeghe, die C. geen mens meer noemde, maar een verstierd beest.

Toen de leraar buitengewoon onderwijs weer bijkwam, greep C. naar een mes in de keuken, maar Verhaeghe kon zich verschansen in de garage tot de politie aankwam. C. kreeg acht jaar cel en vijf jaar ter beschikking van de strafuitvoeringsrechtbank maar ging in beroep. Hij ontkende dat hij Mike Verhaeghe wou vermoorden.

Kill Mike

“Het doelwit was de wagen te vernielen. Pas toen hij meneer zag en hij werd uitgelachen is hij op hem gevlogen. Zijn verklaring is ook duidelijk: ‘Als ik hem dood wou, had ik hem wel de kop ingeslagen.’ Getuige daarvan de kracht waarmee hij de zware dorpel door het raam van de woning gooide”, pleitte meester Pieterjan Dens. Maar daar was procureur-generaal Peter De Smet het niet mee eens.

“Toen ik dat dossier voor het eerst las, dacht ik dat ik naar een vervolg op de film ‘Kill Bill’ van Quentin Tarantino aan het kijken was: ‘Kill Mike’, met Samuel C. als een mannelijke Uma Thurman.” Dat hij zijn ex-schoonvader niet wou vermoorden maar enkel een lesje wou leren, raakte volgens hem kant noch wal.

“Als hij niet dood moest, wat dan wel? Hij gebruikte drie verschillende methodes: een baseballknuppel, wurgen en een mes. Duidelijker kan het toch niet zijn dat hij het leven van de man wou afnemen.” Acht jaar was volgens hem ook te weinig. “C. is een levensgevaarlijk sujet, die met nietsontziend geweld te keer ging terwijl hij niet eens onder invloed van drank of drugs was.”

Kans op herval

Bovendien had C. amper 14 dagen voor de feiten nog een veroordeling opgelopen wegens weerspannigheid een slagen tegenover de politie. Hij kreeg toen vijf maanden met uitstel, maar het hield hem dus niet tegen om op 29 oktober naar zijn ex-schoonvader te rijden en daar de boel kort en klein te slaan.

“Er is dus een grote kans op herval”, vond de procureur-generaal. Hij vorderde minstens tien jaar cel en vijf jaar ter beschikking van de strafuitvoeringsrechtbank. Advocaat Pieterjan Dens vroeg mildheid aan het hof. “Het is duidelijk dat aan die man moet gewerkt worden, maar in de gevangenis zit hij in zijn cel, kijkt televisie, doet aan sport en gaat naar de wandeling, maar hij krijgt geen therapie.”

Mike Verhaeghe gaf aan het eind van de zitting nog mee dat hij zwaar afziet na de feiten, zowel fysiek als psychisch. Een kilometer wandelen is een opgave. “Maar ook mijn thuis is weg. Mijn huis is geen thuis meer.”

Dochters

Zijn twee dochters komen liever niet meer naar het huis van hun vader en ook hijzelf wordt dagelijks herinnerd aan die bewuste nacht. “Ik heb het eerder al voor de rechter in Brugge gezegd: ‘Kan het dat iemand die vermoord wordt, het toch kan navertellen?’, besloot Verhaeghe. Samuel C. kwam als laatste aan het woord, maar wou eigenlijk niks meer zeggen. Ook niet over zijn motief waarom hij Mike Verhaeghe zo zwaar wou aanpakken. Tijdens het onderzoek vertelde hij nog dat zijn vriendin zwanger was geweest en een abortus had ondergaan. Maar dat ontkende de vriendin formeel en er zijn verder geen bewijzen. Samuel C. hield ook nu de lippen stijf op elkaar.

Het zwijgen en het ontkennen dat hij zijn ex-schoonvader dood wou, zal wellicht niet goed gevallen zijn bij het hof. Ondanks zijn vraag tot een mildere bestraffing, verhoogde het hof de straf zelfs naar tien jaar cel en het behield ook de vijf jaar extra ter beschikking van de strafuitvoeringsrechtbank. Hierdoor kan hij dus vijftien jaar in de cel blijven. Maar het leek Samuel C. allemaal niet te deren. Na het aanhoren van zijn straf, liet hij zich rustig terug naar de gevangenis begeleiden. (OSM)