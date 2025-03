Man krijgt geen straf voor vechtpartij in café in Nieuwpoort

Een 45-jarige man uit Wachtebeke heeft in beroep opschorting van straf gekregen onder voorwaarden nadat een cafébezoek in Nieuwpoort vorig jaar volledig uit de hand liep.

Twee mannen werden vorig jaar aangevallen en een van hen werd knock-out geslagen, nadat hij een van de daders per ongeluk voor een ober aanzag. Het escaleerde direct. De vechtersbazen sloegen na de klappen op de vlucht, maar de politie kon hen snel arresteren. Eén van hen had gezwollen handen, wat wees op fysiek geweld.

Eén man kreeg een jaar cel en een boete en de tweede opschorting van straf. Maar die laatste, een man uit Wachtebeke, ging in beroep. “Ik wou enkel tussenkomen in de ruzie en alles bedaren. In mijn weg naar buiten heb ik misschien iemand een duw gegeven, maar zeker geen slag uitgedeeld en al zeker niet deelgenomen aan een vechtpartij.”

Voor hem blijft het een principekwestie, maar ook de burgerlijke schadevergoeding van minstens 9.000 euro zit er voor iets tussen. “Ik hoef niet op te draaien voor de kosten van een ander”, vond hij. Maar het hof meende dat hij er toch iets mee te maken had, en gaf hem opschorting van straf. De feiten blijven dus bewezen, maar hij krijgt geen straf als hij gedurende drie jaar voorwaarden naleeft.

(OSM)