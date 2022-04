Man krijgt geen derde keer opschorting voor slagen

Een 49-jarige man uit Roeselare is ook in beroep veroordeeld tot tien maanden cel voor slagen en belaging van zijn ex-vriendin.

De man knoopte na een lange echtscheiding een nieuwe relatie aan, maar die verliep volgens zijn advocaat met aantrekken en afstoten. In 2018 begon de belaging na het einde van de relatie en in juni 2018 greep hij haar na een ruzie bij de keel.

Hij kreeg in eerste aanleg tien maanden met uitstel. Maar volgens de man werd hij zelf belogen en heeft hij zijn zoon uit zijn huwelijk al tien jaar niet meer gezien. “Tien jaar lang heeft het openbaar ministerie niks gedaan.”

Straf

Voor de belaging en slagen aan zijn vriendin vroeg hij in beroep een opschorting. De man werkt als gerechtsdeskundige voor de rechtbank en volgens zijn advocaat is het belangrijk een blanco strafblad te behouden.

Het openbaar ministerie adviseerde het hof negatief. “De man heeft in 2010 al eens een opschorting gekregen voor slagen aan zijn schoonvader en in 2019 voor slagen aan de portier van de school van zijn zoon. Ik vraag nu een straf.” Het hof van beroep in Gent volgde en bevestigde de tien maanden celstraf uit eerste aanleg. (OSM)