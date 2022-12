Man krijgt effectieve celstraf voor slagen aan zoon (13) en echtgenote in Assebroek

Een 53-jarige Brusselaar heeft voor de Brugse strafrechtbank achttien maanden effectieve celstraf gekregen voor slagen aan zijn echtgenote en hun dertienjarige zoon.

Op 7 mei 2020 moest de politie tussenbeide komen voor moeilijkheden in een gezin in Assebroek. G.P. had zijn vrouw aan haar benen uit de zetel getrokken waarbij ze een wonde aan het achterhoofd had opgelopen. De man bleek niet aan zijn proefstuk toe want in november 2019 had hij twaalf maanden voorwaardelijk opgelopen voor slagen aan zijn vrouw en hun twee minderjarige zonen. De beklaagde moest zich onder andere aan een alcoholverbod houden. Volgens een van de zonen bleef het sindsdien bij kleine ruzies.

Op 12 januari vorig jaar moest de politie evenwel opnieuw tussenbeide komen. G.P. had zijn toen dertienjarige zoon tijdens een discussie een vuistslag in het gezicht gegeven. De jongen raakte gewond aan het oog, de kaak en de lip. Hij verklaarde dat zijn vader sinds de feestdagen opnieuw dagelijks dronk. G.P. beweerde dat hij zich enkel had willen verdedigen tegen zijn zoon en dat hij niet langer met een drankprobleem kampte. Na een maand voorhechtenis kwam hij terug vrij, maar al snel was er weer sprake van alcoholmisbruik.

Tijdens zijn proces vroeg G.P. opnieuw probatievoorwaarden, maar de rechtbank ging daar niet op in. “De beklaagde betekent een gevaar voor zijn gezin”, stelde de gerechtspsychiater. Intussen is het koppel gescheiden. (AFr)