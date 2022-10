Man krijgt drie jaar cel voor verkrachting eigen dochtertje (4) in Blankenberge

Een 40-jarige man heeft voor de Brugse rechtbank drie jaar effectieve celstraf gekregen voor verkrachting van zijn eigen vierjarige dochter in Blankenberge. S.P. kwam niet opdagen voor zijn proces.

Op 2 januari 2016 stapte de moeder van het slachtoffer naar de politie. Ze verklaarde dat haar dochtertje samen met haar broer van 25 december tot en met 27 december 2015 bij hun vader hadden verbleven. De zoon had achteraf verteld hoe hij in het bed van zijn vader had moeten slapen, terwijl S.P. zelf in de zetel bij zijn zusje sliep. Het meisje vertelde huilend hoe S.P. zijn broek liet zakken en haar dwong om zijn geslachtsdeel in haar mond te steken. “En als je niet meewerkt sluit ik je op in de kelder”, dreigde hij daarbij. Tijdens het onderzoek werd sperma van S.P. aangetroffen aan de binnenkant van het slipje van het slachtoffer. De rechter legde S.P., die niet kwam opdagen voor zijn proces, drie jaar effectieve celstraf op en ontnam hem daarnaast ook voor vijf jaar zijn burgerrechten. (AFr)