Man kapt fles vodka achterover tijdens penitentiair verlof en randt vrouw aan: 8 maanden cel

Een 49-jarige man uit Harelbeke is veroordeeld tot 8 maanden cel omdat hij in juni 2021 aan het station in Kortrijk een vrouw aanrandde. Hij had even vrij uit de gevangenis en randde een vrouw aan.

“Niet van het minste spul”, wist ook zijn advocate te vertellen. “Vodka kan je zo dronken maken dat er een zwart gat ontstaat en dat is wat er hier gebeurde.”

Zeker als je een hele fles uitdrinkt in de tijdspanne waarin de trein je van Antwerpen naar Kortrijk brengt. Dat weet J.K. (49) uit Harelbeke nu ook. Hij was net vrij uit de gevangenis voor zijn penitentiair verlof en besloot de dorst te lessen.

Nadat hij op zijn bestemming was aangekomen, viel hij verschillende mensen lastig. Ook een vrouw, die hij zou hebben betast aan de schouders en borsten. “Ik heb al heel veel gedronken in mijn leven, maar zulke zaken heb ik wel nog nooit gedaan. Al kan ik me er niks van herinneren.”

De rechter oordeelde de feiten bewezen en veroordeelde J.K. tot een celstraf van 8 maanden. Hij wordt bovendien vijf jaar ontzet uit zijn rechten. (JDW)