Man gooit twee dagen oude urine naar ex “om haar een lesje te leren” en krijgt celstraf met uitstel in beroep

Een 46-jarige Pool uit Ternat is in beroep veroordeeld tot 18 maanden cel met uitstel. Hij gooide zijn ex-vrouw uit Knokke twee dagen oude urine in het gezicht.

De feiten dateren van 4 februari 2021 in Knokke. De man en de vrouw hadden tussen 2008 en 2010 een relatie, maar nadat de man was teruggekeerd naar Polen om een gevangenisstraf van zes jaar uit te zitten, liep de relatie stuk. Het koppel had echter een zoontje en bij zijn terugkomst naar België kregen ze het met elkaar aan de stok. Op 4 februari vorig jaar wou de man zijn ex een lesje leren en trok hij naar Knokke. Hij had urine van twee dagen voordien opgespaard en spoot dat in haar gezicht. De vrouw dacht zelfs eerst dat het om een zuur ging, maar uit onderzoek nadien bleek dat het om zuivere urine ging.

De man, die zichzelf toen verdedigde, kreeg toen twaalf maanden effectief. In beroep vroeg zijn advocaat een straf met uitstel. “Na de uitspraak heeft hij onmiddellijk contact gezocht met een psychiater en neemt hij medicijnen.” Hij werkt als stukadoor en volgens zijn advocaat zijn er ook geen incidenten meer met de ex-vriendin. “Ze hebben intussen een uitstekende omgangsregel met hun zoon.” Dat beaamde de procureur-generaal die van geen incidenten meer wist en blijkt ook uit een verklaring van de vrouw. “Hij heeft gewerkt aan zijn attitude en zijn agressie. Hij heeft stappen gezet, en dat wordt geapprecieerd.” Hij was akkoord met een straf met uitstel. De man beloofde het alvast nooit meer te doen. Het hof ging daarop in op zijn vraag. De straf werd wel verhoogd naar 18 maanden cel, maar volledig met uitstel uitgesproken mits het naleven van voorwaarden. (OSM)