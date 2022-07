Man gestraft voor negen diefstallen, verwonden agenten en vernielen politiecellen Westkust

Een 19-jarige man die illegaal in ons verblijft heeft achttien maanden cel gekregen nadat hij in april dit jaar voor veel overlast zorgde in Koksijde en De Panne. M.H. pleegde een reeks van negen diefstallen en verzette zich bij een fouille in zijn cel hevig waarbij hij een agent verwondde. Hij bracht ook vernielingen aan in twee politiecellen waarvoor hij politiezone Westkust 705 euro moet betalen.

In april zorgde M.H. voor veel overlast in Koksijde en De Panne. De jongeman werd om de haverklap opgepakt voor feiten. “Het gaat om diverse diefstallen van fietsen en andere zaken, winkeldiefstallen en gestolen spullen uit de vestiaire van het Casino in Koksijde”, legde de procureur uit.

“Het gaat om een reeks van negen diefstallen. Hij weigerde telkens zijn naam, nationaliteit of leeftijd mee te delen en beweerde telkens minderjarig te zijn. Gelet op zijn jeugdig uiterlijk kon dat kloppen. Hij vond het telkens heel grappig om te zeggen dat hij zeventien was. Hij werd dus meermaals vrijgelaten, maar pleegde telkens nieuwe feiten. Uiteindelijk kon na een nieuwe arrestatie in het ziekenhuis van Brugge vastgesteld worden dat hij wellicht 23 is, met een foutenmarge tot twee jaar. Tijdens zijn arrestatie bracht hij een politieman verwondingen en vernielde hij zijn cel. We vragen achttien maanden cel en 1.400 euro boete.”

Tijdens zijn proces gaf M.H. uiteindelijk toe dat hij negentien jaar is en geboren werd in Marokko.

Schadevergoeding voor overgeplooide duim en vernielde politiecellen

De rechter veroordeelde de man nu voor de bewezen reeks van negen diefstallen en het bezit van pepperspray. Hij werd ook veroordeeld omdat hij zich agressief gedroeg tegenover de politie en in zijn cel. Hij werd daar gefixeerd en gefouilleerd en keerde zich plots tot een politieman wiens duim hij overdraaide. De man kon even niet werken en krijgt 561 euro schadevergoeding. Hij bracht ook vernielingen aan in twee politiecellen van Westkust waar hij ventilatieroosters afbrak en kervingen aanbracht in de deur. De politiezone krijgt daarvoor 705 euro schadevergoedingen. Twee slachtoffers van diefstallen krijgen 401 en 130 euro. (JH)