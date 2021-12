Man gaat door het lint na ontdekking dat hij drie relaties tegelijk heeft

De 39-jarige Steven H. uit Diksmuide is tot 12 maanden cel en 400 euro boete veroordeeld wegens slagen aan drie van zijn exen en nog een andere man. Het eerste incident gebeurde toen twee vrouwen te weten kwamen dat ze tegelijkertijd een relatie hadden met hem, terwijl hij de liefde bedreef met nog een derde vrouw. Plots stonden de twee aan de deur en liep het uit de hand.

Die feiten dateren van 18 april. “Blijkbaar hadden de twee vrouwen door dat Steven H. op drie paarden wedde. De twee vrouwen gingen samen verhaal halen en stonden aan de deur. De beklaagde was in de aanwezigheid van een derde vrouw. Hij was echter geenszins opgezet met het bezoek en de confrontatie. Er is daar een stevige schermutseling ontstaan. Steven H. begon te slaan en te duwen. Een van de twee vrouwen was zelfs een week arbeidsongeschikt”, aldus de procureur op het proces.

“Op 4 juli liep het alweer uit de hand, met nóg een andere vrouw, een café-uitbaatster uit Diksmuide. Hij was aanwezig in het café en had ook met die vrouw een soort seksrelatie. Maar plots kwam hij te weten dat ze flirtte met iemand anders. Ook zij moest het ontgelden, net zoals de man die tussenbeide kwam”, ging de procureur verder.

Geldkoffertje en cocaïne

Er werd 18 maanden celstraf gevorderd: niet enkel voor slagen en verwondingen, maar ook wegens diefstal en drugsbezit. “Want in dat café zou hij nog naar boven gelopen zijn en een geldkoffertje hebben ontvreemd. Bij een huiszoeking werd nog cocaïne gevonden”, besloot het openbaar ministerie. De advocaat van Steven H. ijverde voor een werkstraf maar daar wilde de rechter niet van weten. Dinsdag bij het vonnis werd namelijk 12 maanden effectieve celstraf opgelegd wegens slagen en verwondingen. De rechter veroordeelde hem ook nog eens tot een extra 4 maanden cel wegens drugsbezit. Voor de diefstal van het geldkoffertje werd hij vrijgesproken. (BB)