Man die zich voordeed als ‘Alexandros de Griek’ blijft aanranding en verkrachting van toeristen ontkennen

Een 31-jarige Afghaan uit Anderlecht vraagt in beroep de vrijspraak. Qader S. randde toeristes in Brugge aan terwijl hij zich voordeed als ‘Alexandros uit Griekenland’. Hij blijft erbij dat de toeristes toestemming gaven. Toch werd hij na de zitting in de boeien geslagen.

Het gerecht kreeg de man in het vizier toen een Italiaanse vrouw in Duitsland aangifte deed van een aanranding. Op 28 juli 2018 had ze tijdens haar bezoek aan Brugge een zekere ‘Alexandros uit Griekenland’ leren kennen. De man had haar kuiten en schouders gemasseerd en had ook haar borsten betast.

Een man met dezelfde persoonsbeschrijving had een tweetal weken eerder ook al vrouwen lastiggevallen in de Brugse uitgangsbuurt. In de vroege uurtjes had hij er een vrouw tegen zich aangedrukt en geprobeerd om haar broek af te trekken.

Betrapt met foto

Ook in augustus 2018 kwamen klachten binnen van meisjes die door de man waren lastig gevallen. Op 25 juli 2019 deed een Mexicaanse toeriste aangifte van verkrachting. De vrouw, die in de Brugse jeugdherberg Snuffel verbleef, had seks gehad met ‘Alexandros’. Nadat ze samen een uitstapje hadden gemaakt naar Blankenberge, dwong de man haar onder bedreiging van een cuttermes nog eens tot seks. Dankzij een foto, die ze tijdens hun uitstap had gemaakt, kon de beklaagde geïdentificeerd worden.

De dader bleek niet ‘Alexandros uit Griekenland’, maar Qader S. uit Afghanistan. Dankzij de receptionist van Snuffel konden nog twee feiten aan S. worden gelinkt. Op 3 januari 2019 had de man nog een andere Mexicaanse toeriste benaderd. Maar toen hij haar probeerde te kussen, kreeg hij een klap in het gezicht.

Op 24 juli 2019, daags voor de feiten met het cuttermes, had S. in een steegje ook al een Colombiaanse toeriste in het achterwerk geknepen. Maar omdat dit slachtoffer niet kon worden geïdentificeerd, werd S. voor die feiten niet vervolgd.

40 maanden cel

Hij kreeg veertig maanden cel, maar ging in beroep. Tijdens het proces in Brugge was de man afwezig, maar na de veroordeling beval de rechter zijn onmiddellijke aanhouding. Het was dan ook opmerkelijk dat de man kwam opdagen voor zijn proces in Gent. Daags voor de zitting had de politie hem nog opgezocht in zijn woning in Anderlecht, maar zonder succes.

In het hof in Gent kon de politie hem wel aantreffen en werd de man in de boeien geslagen. “Hij wou nooit vluchten, maar de man zat op het moment van het proces in Brugge in Pakistan om familiale redenen. Hij wist dat –als hij hier zou aanwezig zijn- hij meteen naar de gevangenis mee zou moeten”, aldus zijn advocate.

Volgens de procureur-generaal heeft de man niet het minste respect voor vrouwen en wou hij als Griek eerst indruk maken om dames in Brugge, om ze dan vervolgens in zijn kamer te verkrachten. Ze vorderde opnieuw 40 maanden effectief.

Zelf blijft hij erbij dat de dames telkens toestemming gaven en gaat hij voor de vrijspraak. Intussen verblijft hij wel nog een maand in de gevangenis, minstens tot 9 december.

(OSM)