Man die wapen lukraak op passanten richt veroordeeld tot twee jaar effectief

Een 44-jarige man uit Etterbeek heeft voor de Brugse strafrechtbank twee jaar effectieve celstraf gekregen voor doodsbedreigingen en verboden wapendracht. Hij richtte in het centrum van Blankenberge een wapen op passanten.

Op 26 juli vorig jaar belden meerdere mensen in paniek naar de politie met de melding dat er een man met een vuurwapen rondliep in het centrum van Blankenberge. Zonder aanwijsbare reden achtervolgde hij passanten en richtte zijn wapen op hun gezicht. De politie kon de verdachte onderscheppen en hij bleek in het bezit van een BB-gun, een geweer dat plastic bolletjes afvuurt. Onderzoek wees uit dat Nordinne D. twee dagen eerder het casino van Oostende was binnengestapt met een mes.

Verjaardag

De verdediging legde uit dat D. met enkele vrienden voor een paar dagen naar Oostende was afgezakt om er zijn verjaardag te vieren. “Hij had tot in de vroege uurtjes stevig gedronken en had vervolgens de tram naar Blankenberge genomen”, pleitte meester Maya Vanden Bogaerde. “Hij ontmoette een vrouw die voorstelde om samen dat bolletjesgeweer te kopen en zich wat te amuseren. Hij was zodanig dronken dat hij niet besefte dat hij mensen schrik kon aanjagen.”

De advocate drong aan op voorwaarden, maar de rechtbank ging daar niet op in. De Brusselaar liep in het verleden al 18 veroordelingen op, onder meer voor zware diefstallen, wapens, geweld en bedreigingen. Met zijn recentste straf gaat hij duidelijk niet akkoord. “Twee jaar cel voor een stuk speelgoed? Ik ga in beroep”, stelde hij na de uitspraak. (AFr)