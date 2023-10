Man die vriendin folterde, krijgt geen extra straf voor dealen drugs

Koen V. (35) die zijn vriendin dagenlange afranselde tot ze bijna stierf, heeft in beroep geen extra straf gekregen voor het dealen van drugs.

Koen V. werd in februari dit jaar veroordeeld tot tien jaar cel voor de foltering van zijn vriendin uit Diksmuide. Op zaterdag 11 september 2021 vond de politie het zwaar verminkte lichaam van de vrouw. Haar vriend – toen al 48 uur onder invloed van speed – was via een raam naar het dak gevlucht, waar de politie hem in de boeien sloeg. Het zwaar verminkte slachtoffer uit Diksmuide – op het moment van de feiten amper 20 jaar oud – belandde met levensbedreigende verwondingen in het ziekenhuis, maar overleefde de feiten. Naast de talrijke breuken dreigde ze ook te overlijden door orgaanfalen van onder meer nieren en lever.

10 jaar cel

Hij kreeg in eerste aanleg tien jaar cel en die straf werd in beroep bevestigd. Daarnaast werd hij nu ook vervolgd voor het bezit en verkopen van onder meer speed, cannabis en cocaïne tussen 1 januari 2020 tot die bewuste elfde september 2021. Zijn advocaat vond het zinloos dat daarvoor nog eens extra bestraffing volgde. Ook het openbaar ministerie was van mening dat enkele maanden extra celstraf weinig verschil zullen uitmaken. Het hof besloot daarom dat de bestraffing van 10 jaar – die ze op 1 februari uitsprak, voldoende is voor alle feiten samen. (OSM)