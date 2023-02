Man die voor ogen van minderjarigen masturbeerde op het strand van Oostende krijgt zes maanden cel

Een 30-jarige Marokkaan uit Anderlecht heeft voor de Brugse rechtbank zes maanden effectieve celstraf gekregen voor openbare zedenschennis in Oostende.

Op 31 maart 2021 ging H.O. omstreeks 16 uur in de buurt van twee zeventienjarige meisjes liggen op het strand in Oostende. De man, die enkel een zwarte onderbroek aan had, begon vervolgens te masturberen in het zicht van de meisjes. Een man die daarvan getuige was verwittigde de politie en die kon de meisjes in de buurt aantreffen. Ze waren helemaal in shock. Een van de slachtoffers had H.O. kunnen filmen met haar gsm.

Zwaar onder invloed

Diezelfde dag rond 18.15 uur kwam bij de politie een melding binnen van identieke feiten ten aanzien van twee jongens van 14 en 15 jaar oud. De politie kon de dader ter plaatse arresteren. Naar eigen zeggen kon hij zich niets meer van de feiten herinneren omdat hij zwaar onder invloed was van alcohol en drugs. “Nochtans verklaarden de meisjes dat hij zich niet dronken gedroeg”, aldus de procureur. “Zijn gedrag was uiterst ongepast.”

Ongeremd gedrag

Volgens zijn advocaat had H.O. met vrienden anderhalve liter wodka en whisky gedronken. “Bovendien had hij ook voor het eerst MDMA geprobeerd”, pleitte meester Didier Scheldeman. “Hij reageerde helemaal verkeerd op die drugs en vertoonde ongeremd gedrag.”

Meester Scheldeman vroeg een werkstraf voor zijn cliënt, maar de rechtbank ging daar dinsdag niet op in. H.O. kreeg zes maanden cel en werd voor vijf jaar uit zijn burgerrechten gezet. (AFr)