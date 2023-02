Man die vastzit voor moord in Oostendse prostitutiebuurt krijgt drie maanden celstraf voor drugsbezit in gevangenis

Een 32-jarige Algerijn, die verdacht wordt van een moord in de Oostendse prostitutiebuurt, heeft voor de Brugse strafrechtbank drie maanden effectieve celstraf gekregen voor drugsbezit in de gevangenis.

Op 8 juni 2022 werd Chaher B., een Algerijn uit de streek rond Duinkerke, in de gevangenis van Brugge betrapt met een bolletje hasj in zijn broekzak. Tijdens het proces vroeg de procureur drie maanden celstraf met uitstel. Daarbij hield hij rekening met het blanco strafblad van B. Maar de rechtbank zag meer heil in een effectieve celstraf.

Steekpartij

Chaher B. zit momenteel in de gevangenis op verdenking van moord in de Oostendse prostitutiebuurt. In de nacht van 2 op 3 oktober 2021 kregen B. en zijn maat M.S. (35) het aan de stok met een 30-jarige Frans-Marokkaanse man. Het kwam tot een steekpartij die het slachtoffer niet overleefde.

Uit de verklaringen bleek dat een banaal geschil aan de basis van de steekpartij lag. Chaher B. houdt vol dat het slachtoffer hem aanviel met het mes. De fatale messteek zou per ongeluk zijn toegebracht toen hij tijdens het gevecht op het slachtoffer viel. M.S. werd een paar dagen na de feiten al onder voorwaarden gelost. (AFr)