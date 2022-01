Man die spuwde naar de politie krijgt twaalf maanden cel met uitstel

Een 26-jarige man uit Oostende is in beroep veroordeeld tot twaalf maanden cel met uitstel. De man spuwde in Corona-tijden naar de politie.

Op 16 januari 2021 werd J.D. opgepakt door de politie naar aanleiding van een dispuut met zijn drugsdealer. De man werd opgesloten in de cel. Maar hij dekte de camera af en beschadigde zijn matras. Daarop ging de politie over tot een grondige fouille en moest hij zich volledig uitkleden.

Volgens zijn advocaat voelde hij zich gegeneerd en moest hij zich bovendien naakt neerzetten op de koude betonnen bank. De man gooide daarop met water en spuwde de politie. De zaak escaleerde toen de politie het water opdweilde met zijn kleren. Hij kreeg hiervoor een jaar cel.

Nog eens tien maanden voor stamp

In een andere zaak waarbij hij op een dak van een gebouw klom en een inspecteur van de politie een stamp verkocht, kreeg hij nog eens tien maanden cel. Zijn advocaat vroeg voor de twee zaken samen een lichtere straf, en met uitstel omdat zijn cliënt nu op goede weg is.

De procureur-generaal was minder begripvol. “Dat je met je blote flikker op beton moet gaan zitten zal niet plezant zijn, maar het is je eigen schuld. Je hebt zelf je matras vernield.” De man is al sinds 2012 bekend bij de politie. “Straks vier je je tienjarig jubileum!” Toch ging hij akkoord met twaalf maanden cel met uitstel onder voorwaarden. Het hof volgde die redenering en sprak de voorgestelde straf uit.

(OSM)