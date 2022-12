Man die remleiding van auto ex-partner in Koekelare doorknipte krijgt twaalf maanden voorwaardelijke celstraf

Een 40-jarige man uit Vladslo heeft voor de Brugse strafrechtbank twaalf maanden voorwaardelijke celstraf gekregen voor belaging van zijn ex. Hij saboteerde haar wagen door de remleiding door te knippen.

Halfweg september stapte het slachtoffer, een 35-jarige vrouw uit Koekelare, naar de politie. De vrouw had gemerkt dat de remmen van haar Mercedes E220 niet werkten waarna een garagist had vastgesteld dat het reservoir van de remvloeistof leeg was. De remleiding van de wagen bleek doorgesneden. Een paar dagen eerder was ook al een band van de wagen lek gestoken.

De ex van de vrouw, J.D., kwam al snel als verdachte in het vizier. Hij ontkende de sabotage maar gaf wel toe dat hij de vrouw al sinds juli 2021 lastigviel, onder meer door haar wagen te bekrassen. Hij dook te pas en te onpas op in haar buurt en ging aan haar woning in Koekelare aan de haal met een beveiligingscamera en de nummerplaat van de auto van haar vader.

De rechtbank oordeelde dat D. wel degelijk de remleiding doorknipte. Maar dat hij zijn ex zo wou doden, achtte de rechtbank dan weer niet bewezen. J.D., die een maand in voorhechtenis zat, kreeg een resem voorwaarden opgelegd. Hij moet aan zijn ex ook ruim 2.200 euro schadevergoeding betalen. (AFr)