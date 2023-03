Man die ramen voordeuren inklopte lijdt aan geestesstoornis

Een 23-jarige jongeman die in oktober verschillende bewoners in Nieuwpoort en Koksijde de stuipen op het lijf jaagde door met een zaklamp binnen te schijnen en te pogen om in te breken lijdt aan een geestesstoornis. Dat zei zijn advocaat op zijn proces in de strafrechtbank van Veurne.

In september en oktober vorig jaar veroorzaakte de 23-jarige D.D. wat paniek in Nieuwpoort en Koksijde. In september ging hij aan meerdere voordeuren morrelen en scheen met een zaklamp door de raampjes. Hij droeg telkens een hoodie over het hoofd en werd meermaals gefilmd door deurbelcamera’s maar dat deerde hem niet.

Op 19 en 20 oktober sloeg hij vervolgens vier raampjes in van een woning in de Artanlaan in Nieuwpoort en drie in Koksijde. Nadat er wat paniek in de wijk ontstond ging de politie Westkust op onderzoek en uiteindelijk konden zij de 23-jarige D.D. arresteren. De man is oorspronkelijk van Dendermonde maar verbleef bij zijn moeder in Koksijde. Het bleek dat hij nog een en ander op zijn kerfstok had. Hij moest zich dinsdag bij de strafrechter verantwoorden.

Geestesstoornis

“In dit dossier gaat het om de vier pogingen tot inbraak”, sprak de procureur. “Die gaf hij zelf toe. Hij verklaarde binnen te willen breken om autosleutels te stelen en zo een voertuig te bemachtigen. De auto wilde hij dan verkopen om geld te hebben om zich te kunnen amuseren. Hij werd eerst ook vervolgd voor slagen en verwondingen en weerspannigheid maar daarvoor werd hij op 7 maart geïnterneerd.”

“Volgens de deskundige lijdt hij aan een geestesstoornis. Voor de feiten van poging tot inbraak kan hij niet geïnterneerd worden. Ik vraag hiervoor 2 jaar cel met uitstel en 1.200 euro boete.” Zijn advocaat is het er niet mee eens. “Hij lijdt duidelijk aan een geestesstoornis, het verslag is duidelijk. Hij is dus ontoerekeningsvatbaar voor de daden die hij daar stelde en pleegde die vanuit die optiek door een onweerstaanbare drang. De man heeft een erg ongelukkige jeugd gehad en is daardoor paranoïde geworden.” Vonnis op 4 april. (JH)