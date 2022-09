Man die politievrouw zou hebben geduwd vrijgesproken in beroep

Het hof van beroep in Gent heeft een 24-jarige man uit Schaarbeek vrijgesproken voor weerspannigheid in Blankenberge. De feiten gebeurden amper enkele uren na de grote rellen op het strand van de kustgemeente.

Twee mensen van de scheepvaartpolitie kregen op 8 augustus 2020 een vijftal jongeren in de gaten. De politie maakte tegenover hen een opmerking over de mondmaskerplicht, maar dat viel blijkbaar in verkeerde aarde.

Het groepje volgde de politiemensen en zou onder andere “fils de pute” geroepen hebben. De situatie escaleerde toen een van de agenten een zak weed zag in een rugzak. Door de politiemensen te omsingelen, konden de jongeren de rugzak laten verdwijnen.

Toen F.L. (27) geboeid werd, zou hij de omstaanders aangezet hebben om hem te bevrijden. In het tumult moest de mannelijke agent met de Ecuadoriaan uit Schaarbeek schuilen in een winkeltje, dat vervolgens door verschillende mensen geplunderd werd. Zijn vrouwelijke collega werd buiten nog door meerdere mensen belaagd. Zo kreeg ze een schop in de rug van een minderjarige Afrikaanse vrouw. M.A. (24) uit Elsene filmde het incident en zou het slachtoffer ook geduwd hebben. Hij kreeg vijf maanden cel met uitstel, maar ging in beroep. “Op het filmpje is duidelijk te zien dat hij niet heeft geslagen”, aldus advocate Nadia Lorenzetti. Het hof volgde haar stelling en sprak de man vrij. (OSM)