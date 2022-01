Man die politie-inspecteur met mes stak maand langer in cel

De 37-jarige man uit Oostende die afgelopen weekend een vrouwelijke inspecteur van de politie met een mes stak, blijft een maand langer in de cel. Het slachtoffer raakte dankzij haar kogelwerende vest niet gewond. De dader verklaarde dat hij niet de bedoeling had om haar te doden.

Het incident deed zich zaterdagavond omstreeks 23 uur voor. De politie werd toen opgeroepen voor een vechtpartij aan het terras van een horecazaak op het Monacoplein in Oostende. Een Oostendenaar van Tsjetsjeense origine had het daar aan de stok met een groep Afghanen.

Vriendin lastiggevallen

Het groepje had volgens hem zijn vriendin lastiggevallen. De politie haalde de agressievelingen uit elkaar, maar de dertiger haalde plots met een mes uit naar een politievrouw. Hij raakte haar in haar zij op haar kogelwerende vest.

De vrouw raakte niet gewond en de dader sloeg op de vlucht. Hij kon iets verderop aan de Kursaal West-helling overmeesterd worden. De man is geen onbekende voor het gerecht en werd eerder al veroordeeld voor slagen en verwondingen.

Poging tot doodslag

De onderzoeksrechter besliste om de man aan te houden op verdenking van poging tot doodslag. Zijn aanhouding werd vrijdagmorgen door de Brugse raadkamer verlengd.

“Hij ontkent dat hij haar wou doden”, zegt Silke Brutin, advocaat van de verdachte. “Hij had dat mes bij om zich te verweren en stak haar in het tumult. Hij had zelfs niet eens door dat het om een agente ging.”