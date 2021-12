Man die onder andere in Jan Ypermanziekenhuis in Ieper inbrak, riskeert veertig maanden cel

Het openbaar ministerie heeft vrijdag voor de correctionele rechtbank van Leuven veertig maanden cel gevorderd voor een Nederlandse man die elf keer inbrak in ziekenhuizen in Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen. Drie keer probeerde hij ook in te breken. De man kwam niet opdagen voor zijn proces.

Beklaagde Peter S. werkte telkens op dezelfde manier, namelijk door een badge te stelen van een medewerker en zich dan toegang te verschaffen tot onder andere personeelsruimtes. Hij stal er onder andere geld en persoonlijke spullen. Dit deed hij zo in het AZ Diest, het Leuvense Gasthuisbergziekenhuis en in het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper.

De man werd herkend op camerabeelden en de twee nummerplaten van de voertuigen waarmee hij naar de ziekenhuizen reed, werden getraceerd. Drie ziekenhuizen hadden zich vrijdag ook burgerlijke partij gesteld in het proces. Zij vroegen materiële schadevergoedingen voor de diefstallen maar ook voor beschadigingen die de man aanbracht tijdens zijn inbraken.

De rechtbank zal uitspraak doen op 14 januari.