Man die niets kon weggooien wordt niet gestraft

Ten gevolge van een scheiding die maar liefst achttien jaar aansleepte, lag het terrein van de 60-jarige Dirk L. uit Oostrozebeke lange tijd vol met afval. Hij moest zich daarvoor verantwoorden op de rechtbank, maar de rechter gaf de man geen straf. Het terrein is intussen opgeruimd.

Van afgedankte voertuigen en machines tot een half ingestort bijgebouwtje met een asbesten dak: de puinhoop die een inspectie op 27 november 2019 aantrof op het perceel in Oostrozebeke was niet min. “Die zorgde voor heel wat overlast voor de buren en voor het leefmilieu”, zei de procureur op het proces. Ondanks heel wat hercontroles raakte het terrein maar niet opgeruimd.

Het perceel was immers lange tijd voorwerp van een echtscheiding. Ook nadat die afgehandeld was, bleef Dirk L. het moeilijk hebben. Volgens zijn advocaat was hij depressief. Dat uitte zich in verzamelwoede en de man kon niets weggooien. Op zijn proces zei de man in tranen dat het terrein intussen opgeruimd is en dat hij de zaak nu eindelijk hoopte af te sluiten.