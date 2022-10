Man die nichtje en buurmeisjes misbruikte krijgt vier jaar cel

Een 37-jarige man is in beroep veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan één effectief voor het jarenlange misbruik van zijn nichtje en vier andere meisjes uit de buurt. Zijn slachtoffers waren amper negen jaar oud. Hij kreeg aanvankelijk zes jaar cel, maar is inmiddels weg uit Wervik.

Beklaagde D.D. had sinds 2009 ongewenste seksuele contacten met zijn nichtje. Het meisje was toen acht jaar oud. Het misbruik ging door tot 2014. Tussen 2017 en 2020 misbruikte de man ook verschillende andere jonge meisjes uit de wijk waar hij woont. Hij was bevriend met hun ouders en nodigde de kinderen uit om computerspelletjes te komen spelen of in de jacuzzi te komen zitten. Daar werden ze door de man betast en zelfs verkracht. In eerste aanleg kreeg de man zes jaar effectieve celstraf, maar hij ging in beroep tegen zijn straf. Volgens zijn advocaat beseft hij intussen dat het fout was wat gebeurd is. “De man heeft een IQ van 53, de mentale leeftijd van een kind van zes tot negen jaar. “Maar dat wil niet zeggen dat hij het verschil niet kent tussen goed en kwaad. Hij heeft schuldinzicht, werkt intussen aan zichzelf en is intussen ook verhuisd, weg uit Wervik.” De man had een vriendin en een kind, maar die zijn intussen bij hem weg. “Een effectieve straf zou bijzonder streng zijn. Wij vragen een straf met uitstel.”

Ook de procureur-generaal vond dat de rechtbank te weinig rekening heeft gehouden met zijn laag IQ en het feit dat de psychiaters het risico op herval eerder laag schatten. “Hij heeft de slachtoffers intussen vergoed en hij is verhuisd. Daarom ben ik van oordeel dat een straf –al dan niet deels- met uitstel- mogelijk is.” Het hof had er oren naar en veroordeelde de man nu tot vier jaar cel waarvan één jaar effectief en drie jaar met uitstel onder het naleven van strikte voorwaarden. (OSM)