Man die met voertuigen OCMW en groendienst Ieper aan de haal ging riskeert twee jaar cel

Een 36-jarige man riskeert voor de Brugse strafrechtbank twee jaar cel voor diefstallen. K.M. ging aan de haal met twee wagens van de groendienst en het OCMW van Ieper, maar werd in Brugge geklist.

Op 2 april drong K.M. rond 2 uur ’s nachts binnen in de Carrefour Express in het station van Brugge. Hij ging er aan de haal met 55 krasloten maar werd 150 meter al ingerekend door de politie, die op het inbraakalarm was afgekomen. De man beweerde dat hij de krasloten gekocht had van een passant, maar camerabeelden toonden aan dat dat een leugen was.

Twee autodiefstallen

De dertiger bleek ook verantwoordelijk voor twee autodiefstallen in Ieper. Daar ging hij in de nacht van 18 op 19 september vorig jaar aan de haal met een Fiat Doblo van de groendienst en een vijftal maanden later deed hij hetzelfde met een Volkswagen Caddy van het OCMW. De Fiat werd een week na de feiten teruggevonden op de pechstrook van de A17. “Het voertuig was sterk vervuild en beschadigd”, aldus advocaat Koen Stubbe, die voor de stad Ieper een schadevergoeding vroeg van bijna 2.500 euro.

De Volkswagen Caddy werd op 3 maart onbeschadigd aangetroffe door de Franse politie. K.M. werd na de feiten in Brugge aangehouden. Hij werd een tijdje later gelost onder voorwaarden maar begin augustus belandde hij terug in de cel en daar zit hij nog steeds. De man liep eerder al zeventien correctionele veroordelingen op. Zijn advocate drong niettemin aan op mildheid. “Hij was telkens zwaar onder invloed van verdovende middelen”, pleitte ze. “Hij toont spijt en heeft een zinvolle dagbesteding nodig.”

