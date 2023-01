Man die ladingen van vrachtwagens roofde, krijgt vijf jaar cel

Een man uit Elsene is in beroep veroordeeld tot vijf jaar cel voor zijn betrokkenheid bij een twintigtal ladingdiefstallen uit vrachtwagens op snelwegparkings, onder meer in Rekkem, Jabbeke en Westkerke.

Shampoo, ontbijtgranen, keukentoestellen, wasverzachter, printers en zelfs maandverband: selectief waren Younes I. (26) en zijn kompanen niet toen ze tussen januari 2018 en februari 2021 op strooptocht gingen op snelwegparkings. Terwijl de chauffeurs sliepen of weg waren om te eten, sneden ze de vrachtwagen open en laadden alles in in hun omgebouwde wagens. Van de monovolumes hadden ze immers de achterbanken weggehaald om nog meer buit te kunnen stapelen. Om de politie te verschalken, vervalsten ze de nummerplaten.

De bende kon worden gelinkt aan negentien diefstallen en twee pogingen daartoe in Rumst, Kontich, Tessenderlo, Westkerke, Rekkem, Jabbeke en Spy. Bij feiten op de snelwegparking in Westkerke werd een Poolse trucker met een mes bedreigd. Spilfiguur Younes I. kreeg aanvankelijk veertig maanden cel. Hoewel zijn DNA werd aangetroffen, ontkende de Syriër uit Elsene elke betrokkenheid. Maar in beroep gaf hij nu alle feiten toe. Hij vroeg een strafvermindering. “Hij is in de gevangenis een opleiding tot visser begonnen”, pleitte zijn advocaat. “Hij heeft spijt en wil na zijn straf nog iets maken van zijn leven.”

Geen oor naar beroep

Maar de procureur-generaal begreep zijn beroep niet. Via een optelsommetje kwam hij voor alle feiten samen aan 80 maanden cel. Hij was echter milder gestemd door de bekentenissen van de man en ‘beperkte’ daarom zijn vordering tot vijf jaar. “Al kan het hof je ook vijftien jaar geven!”, gaf hij de bleek uitgevallen man nog mee. Het hof beperkte de straf uiteindelijk ook tot vijf jaar cel, maar sprak zelfs 20 maanden met uitstel uit, waardoor de straf opnieuw beperkt blijft tot 40 maanden effectief. Wanneer hij echter opnieuw een misstap begaat, komen er die 20 maanden cel bij. (OSM)