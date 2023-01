Man die kaak Torhouts gemeenteraadslid verbrijzelde, riskeert opnieuw twee jaar cel voor onbetaalde taxiritten en winkeldiefstallen

Een 28-jarige man uit Eernegem riskeert voor de Brugse strafrechtbank twee jaar effectieve celstraf voor diefstal met geweld, winkeldiefstal en afzetterij. David G. kreeg die straf al eens opgelegd voor feiten van grof geweld in Torhout.

Op 19 september zag een winkeldetective in de Oostendse Inno hoe David G. een portefeuille in zijn broek wegmoffelde. Hij hield G. staande, maar kreeg prompt een slag in de buik. De man was hierdoor drie dagen werkonbekwaam.

Taxiritten

De onderzoeksrechter loste G. onder voorwaarden, maar de Eernegemnaar herviel meteen door een taxirit niet te betalen. In juli had hij dat ook al twee keer gelapt bij andere taxichauffeurs. Onderzoek wees uit dat hij in augustus ook al sigaretten had gestolen bij Colruyt in Torhout.

Op 23 november verdween G. terug achter de tralies omdat hij alcohol en heroïne bleef gebruiken. Procureur Jochen van Aalst hield tijdens het proces een bloemlezing uit het rijkelijk gevulde strafblad van G., die in november vorig jaar twee jaar voorwaardelijke celstraf kreeg omdat hij op een straatfeest in Torhout het kaakbeen van een gemeenteraadslid had verbrijzeld met een bierfles. Omdat G. zijn voorwaarden schond werd die straf in juni effectief.

Psychiatrisch ziekenhuis

Van Aalst vroeg vrijdag nog eens twee jaar effectief. “Hopelijk zullen we dan als samenleving toch een paar jaar op ons gemak zijn”, stelde hij. G. ontkende de diefstal bij Inno en beweerde dat hij enkel zijn hand uitstak om de winkeldetective te waarschuwen voor zijn hond. Zijn advocate drong opnieuw aan op voorwaarden.

“Hij moet immers opgenomen worden in een psychiatrisch ziekenhuis”, pleitte meester Fabienne De Smet. De rechtbank plaatste vraagtekens bij dit verzoek. “Aan elke voorwaarde die hij al kreeg opgelegd veegde uw cliënt zijn botten”, klonk het. De uitspraak volgt op 3 februari. (AFr)