Man die in Zuienkerke restaurantuitbater met dood bedreigde en zes ruiten van zaak stuksloeg krijgt acht maanden cel

Een Afghaanse man uit Brugge heeft van de rechter acht maanden effectieve celstraf gekregen omdat hij zijn ex-werkgever, een restaurantuitbater, met de dood bedreigde. Hij sloeg ook zes ruiten stuk van zijn zaak.

Gewapend met twee keukenmessen trok H.S. op 23 juli vorig jaar naar het restaurant van het slachtoffer in Zuienkerke. Hij dreigde ermee hem te vermoorden en zijn zaak in brand te steken als hij zijn achterstallig loon niet zou krijgen. Een tiental dagen later keerde H.S. op zijn brommer terug naar het restaurant en sloeg hij met een hamer zes ruiten in van de veranda van de zaak. Een camera legde alles vast.

S. bekende dat hij de ramen stuksloeg. “Ik had nog geld tegoed”, verklaarde hij. De man ontkende de bedreigingen, maar een ooggetuige bevestigde de verklaringen van het slachtoffer. H.S. kwam niet opdagen voor zijn proces in de Brugse rechtbank. De man werd in oktober 2020 voor het Gentse hof van beroep al eens veroordeeld voor geweldpleging. (AFr)