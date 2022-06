Man die in Nieuwpoort filmde onder rokken van dames in beroep wel veroordeeld

Een 48-jarige man van Jordaanse origine is in beroep veroordeeld tot twaalf maanden cel met uitstel omdat hij tientallen vrouwen stiekem onder hun rok filmde. In eerste aanleg werd de man nog vrijgesproken omdat zijn slachtoffers niet naakt waren. “Er kan enkel sprake zijn van voyeurisme als de slachtoffers ontbloot zijn en dat was hier niet het geval.”

Ondanks het stiekem begluren van meer dan tien vrouwen ontliep de nu 48-jarige F.J. – toen Nieuwpoort, nu Hove bij Antwerpen – een straf. Het parket ging echter in beroep. Volgens de procureur-generaal verwarde de rechter in eerste aanleg de term ‘ontbloot’ met ‘naakt’.

Geen schuldbesef

“Naakt hoeft niet, ontbloot is een deel van het lichaam dat anders niet gezien zou worden.” Ze vorderde 18 maanden effectief, omdat de man geen schuldbesef heeft. Er was bij de beklaagde wel degelijk een ingesteldheid om intieme delen – zoals de dijen – van vrouwen meisjes te fotograferen. Vrouwen willen helemaal niet dat hun onderbroek stiekem gefilmd wordt door onbekenden. Dit behoort tot de persoonlijke intimiteit en vreemden hebben daar geen zaken mee.”

De man filmde ongeveer twintig vrouwen onder hun rok, onder meer op café, op zijn werk, in de Fun, Colruyt, Carrefour en Dreamland. Telkens probeerde hij onder de rok of het achterwerk te filmen. Hij nam speciaal spullen van de onderste schappen om zich te moeten bukken en zo te kunnen filmen. Hij filmde daarnaast ook zijn buurvrouw en ex-vrouw met hij toen nog samenwoonde.

Celstraf met uitstel

“Ik lig in een echtscheiding met mijn ex-vrouw en zij heeft deze foto’s weer opgerakeld om mij terug te pakken”, zo vertelde hij in gebroken Engels zijn verhaal aan het hof. Naast het feit dat de vrouwen niet naakt waren, argumenteerde de man –die zichzelf verdedigde – dat het allemaal per toeval was gebeurd.

“In Nieuwpoort lopen nu eenmaal veel vrouwen schaars gekleed en mijn gsm zat telkens in de zijzak van mijn rugzak.” Maar de voorzitter van het hof van beroep in Gent vroeg of de man dacht dat het hof ‘naïef’ was. De man schudde het hoofd, maar kon er verder niet veel meer aan toevoegen. Het hof veegde nu al zijn argumenten van tafel en veroordeelde de man tot een celstraf van twaalf maanden cel met uitstel. (OSM)