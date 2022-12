Man die in Blankenberge halfdood werd geslagen met hockeystick “viel danseressen van Het Witte Paard lastig”

De 31-jarige Slovaak die afgelopen weekend met een hockeystick halfdood werd geslagen aan danscafé Circosia verkeert nog steeds in kritieke toestand. Twee werknemers van het café, die in de cel zitten voor poging tot moord, beweren dat het slachtoffer enkele danseressen had lastiggevallen, waarop de situatie ontspoorde.

In de nacht van vrijdag op zaterdag zette het slachtoffer, een 31-jarige Slovaak, samen met een kameraad de bloemetjes buiten in danscafé Circosia in Blankenberge. In de zaak waren ook enkele danseressen van de revuetempel Het Witte Paard aanwezig. Volgens Blankenbergenaar S.V. (29) en Bredenaar H.A. (38), die in de zaak respectievelijk als kelner en afruimer aan de slag waren, vielen de Slovaak en zijn maat de meisjes lastig en werden ze daarom aan de deur gezet. De Slovaak keerde evenwel terug waarop hij opnieuw buiten werd gezet. Hierop haalde hij een mes boven.

H.A. kwam opnieuw tussenbeide en werd door het wapen verwond aan de linkerhand. De Slovaak vluchtte weg waarop H.A. en S.V. samen met nog een derde persoon – vermoedelijk een klant – de achtervolging inzetten. Verderop volgde een nieuw confrontatie waarbij de Slovaak zwaar werd toegetakeld met een hockeystick, die werd meegenomen vanuit het danscafé. Hij belandde in kritieke toestand in het ziekenhuis waar hij nog steeds voor zijn leven vecht.

H.A. en S.V. werden ter plaatse opgepakt op verdenking van poging tot moord. Later werd ook de derde verdachte gearresteerd. H.A. en S.V. verschenen vrijdag voor de raadkamer, maar die stelde haar beslissing over hun verdere aanhouding uit naar dinsdag. Dan zal ook de derde betrokkene – een 34-jarige man uit Bredene – voor de raadkamer verschijnen. H.A. en S.V. ontkennen alvast de slagen met de hockeystick te hebben uitgedeeld. (AFr)