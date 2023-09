Man die hulpdiensten niet belde wil lichtere straf voor derde drugsdode in zijn woning

Een 42-jarige man uit Knokke-Heist vraagt in beroep een lichtere straf wegens schuldig verzuim nadat er een drugsdode viel in zijn woning. Het was al de derde keer dat in zijn woning iemand bezweek aan een overdosis. “Je huis lijkt wel een mortuarium, minstens een sterfhuis!”

Op 8 juli vorig jaar zakte de vader van Raoul S. vanuit Duitsland af naar Knokke-Heist om de woning van zijn zoon te poetsen. Hij trof er het levenloze lichaam aan van een man die bezweken bleek aan een overdosis heroïne. De vader verwittigde de politie en die kon Raoul S. twee dagen later oppakken in de verzegelde woning. S. gaf toe dat hij op 4 juli samen met het slachtoffer drugs had gebruikt. Toen het slachtoffer viel en uit zijn mond begon te bloeden, legde S. hem in de zetel onder een dekentje.

S. verzuimde om de hulpdiensten te bellen omdat hij anders niet op reis zou kunnen gaan met zijn vader. Pas twee dagen later keerde hij naar zijn woning terug, maar nog belde hij de hulpdiensten niet. Het was pas nog eens twee dagen later dat zijn vader tijdens het poetsen het levenloze lichaam vond.

Derde drugsdode

Nog opmerkelijker: het was al de derde drugsdode in de woning van Raoul S. In 2015 bezweek zijn broer aan een overdosis heroïne. S. zat toen even in de cel op verdenking van gifmoord, maar kreeg uiteindelijk tien maanden cel, de helft met uitstel, voor schuldig verzuim. Na een fatale overdosis in 2021 belde S. wél de hulpdiensten, waardoor hij in die zaak niet werd vervolgd. Voor de derde drugsdode kreeg hij vier jaar effectief. “Drie is misschien wel van het goede teveel”, gaf zijn advocaat toe.

Toch vroeg hij een mildere straf om aan zijn verslaving te kunnen werken. Maar de procureur-generaal was minder mals. “Drie doden in uw appartement! Het lijkt daar wel een mortuarium of minstens een sterfhuis! Als dat in een film voorkomt, zeggen de mensen dat het erover is. Ik hoor uw raadsman zeggen: het is teveel van het goede. Nee, het is teveel van het slechte! Je hebt die man gewoon laten creperen en het enige wat je gedaan hebt, is er een dekentje over gelegd. Pas vier dagen later heeft uw vader hem gevonden. Dat is gewoon waanzin. Ik vind dat de gevangenis de gids moet zijn om u op het juiste pad te houden.”

Uitspraak op 25 oktober. (OSM)