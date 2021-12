Man die huis van ex in brand dreigde te steken riskeert 47 maanden cel

Een 22-jarige man uit Oostende riskeert in beroep 47 maanden cel voor onder meer afpersing, bedreigingen en slagen. In 2018 dreigde hij ermee het huis van zijn ex in brand te steken. “Het is tijd voor bezinning!”

De 22-jarige Alexander C. heeft ondanks zijn jeugdige leeftijd al een flink strafblad. Na diverse veroordelingen voor de jeugdrechtbank, dreigde hij in 2018 het huis van zijn ex in brand te steken. Hij was toen al hij eerder veroordeeld voor opzettelijke brandstichting. Hij werd aangehouden, maar weer vrijgelaten onder voorwaarden. Maar enkele maanden later, in maart 2019 schond hij alweer zijn voorwaarden waardoor hij opnieuw in de gevangenis belandde.

Gebarsten oogkas

Een vriendin waarbij hij logeerde sloeg hij dan weer een gebarsten oogkas om 10 euro te bekomen. In totaal kreeg hij 25 maanden cel, maar dat vindt de procureur-generaal in beroep veel te weinig. “Het is genoeg geweest! Voor meneer zijn er geen kansen meer, het is tijd voor bezinning!” In totaal vorderde hij 47 maanden cel voor alle feiten samen. Alexander C. wou zijn spijt betuigen. “Ik ben overdonderd door de gevangenis.” Uitspraak op 5 januari. (OSM)