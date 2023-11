Man die Hitlergroet uitbracht krijgt drie maanden cel: “De ultieme uiting van sympathie voor Hitler!”

Een 55-jarige Blankenbergenaar is door het hof van beroep in Gent veroordeeld tot drie maanden cel omdat hij tijdens een coronabetoging in Brugge de Hitlergroet uitbracht. In eerste aanleg werd hij nog vrijgesproken omdat de rechter oordeelde dat het om misplaatste humor ging.

Op 31 oktober 2021 nam D.T. in Brugge deel aan een betoging van “Belgians For Freedom”, een organisatie die zich verzette tegen de coronamaatregelen. Tijdens de speeches op ’t Zand brachten de aanwezigen de Haka, een rituele dans van de Maori’s in Nieuw-Zeeland. Daarbij gingen de handen in de lucht, maar D.T. bracht op dat moment de Hitlergroet.

Toch werd hij vrijgesproken omdat D.T. niet ‘Heil’ of ‘Sieg Heil’ had uitgeroepen. Verder catalogeerde de rechter in Brugge het onder ‘misplaatste humor.’ Maar het parket ging in beroep. “Het uitbrengen van de Hitlergroet is de uiting van de ultieme sympathie voor Adolf Hitler. Hiermee keurt u dus de daden van Adolf Hilter, verantwoordelijk voor de dood van 6 miljoen Joden, goed!” Dat de man tijdens het uitbrengen van zijn groet niks heeft geroepen, doet volgens de procureur-generaal niks ter zake. “Dat staat nergens in de wet!”

Bovendien werden bij D.T. ook verschillende spullen gevonden die zijn sympathie verraden, zoals een fles wijn met de beeltenis van Adolf Hitler op. “In zijn verhoor gaf hij toe dat hij Adolf Hitler bewonderde en thuis doet u wat u wil, maar openbaar mag dit niet!” Hij vorderde drie maanden cel en boete van 400 euro.

D.T., die zichzelf verdedigde, begreep het allemaal niet goed. “Ik heb nog nooit een vlieg kwaad gedaan. Het gebeurde in een ambiance en dan doet een mens al eens onnozel. Ik wist niet dat ze daar zo zwaar zouden aan tillen. Mijn vader en mijn grootvader namen met altijd mee naar musea en zo is die interesse ontstaan. En het is niet dat ik de genocide van Hitler goedkeur.” Maar het hof in Gent tilde wel zwaar aan zijn gebaren en veroordeelde hem tot drie maanden cel met uitstel en een geldboete van 208 euro. (OSM)