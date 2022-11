Man die dronken dames aanrandde in Oostende mag cel verlaten

Een 28-jarige Eritreeër uit Oostende heeft voor de Brugse strafrechtbank dertig maanden voorwaardelijke celstraf gekregen voor twee aanrandingen. Voor poging tot verkrachting werd de man vrijgesproken.

Eind januari nam Filmon G. vanuit een Eritrees café een dronken dame mee naar zijn woning. Volgens het parket begon hij daar haar borsten en schaamstreek te betasten. “Hij duwde het slachtoffer tegen de grond en wreef met zijn ontbloot geslachtsdeel over haar broek”, verduidelijkte de procureur. “Vervolgens kwam hij klaar op haar lichaam.”

In de nacht van 15 op 16 april vergreep G. zich opnieuw aan een vrouw die hij op café in Oostende had leren kennen. In het Leopoldpark sleurde hij haar in de struiken. “Toen de politie arriveerde, lag de beklaagde op het deels ontklede slachtoffer”, verduidelijkte de procureur. “Hij stond op het punt om haar te verkrachten. Het slachtoffer was te dronken om zich te verweren.”

De procureur omschreef G. als een “wild beest dat weerloze vrouwen bespringt”. De verdediging drong aan op mildheid en verwees naar de zware alcoholverslaving van G. “Hij zit intussen al zes maanden in voorhechtenis”, pleitte meester Mieke Byttebier. “Van een poging tot verkrachting was trouwens geen sprake. Het slachtoffer heeft zelf verklaard dat mijn cliënt enkel haar borsten betastte, niet haar geslachtsdeel.” Byttebier drong met succes aan op een voorwaardelijke celstraf voor G., die onder meer een alcoholverbod kreeg opgelegd. (AFr)