Man die door pedojager in de val werd gelokt, gaat vrijuit

Een vijftiger uit Langemark-Poelkapelle moet zich niet voor de rechter verantwoorden nadat hij vorig jaar door een pedojager in de val was gelokt. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad maandag.

De beelden van M.D. uit Langemark-Poelkapelle gingen vorig jaar in september Vlaanderen en Nederland rond. In het filmpje is te zien hoe een man door het bos wandelt met een boodschappentas. Iemand met een camera houdt hem tegen en vraagt om de inhoud van de tas te tonen. Eerst haalt M.D. een dekentje boven, daarna volgen een tube vaseline en een spuitbus slagroom.

Het was de Nederlandse pedojager ‘HP Comeback’ die het filmpje op zijn Facebookpagina plaatste. Hij had zich via Facebook tegen M.D. voorgedaan als een 13-jarig meisje. Die ging in op het voorstel van ‘het meisje’ om af te spreken net over de Belgisch-Nederlandse grens. De pedojager had M.D. gevraagd om het glijmiddel en de andere attributen mee te nemen. M.D. gaat vrijuit, blijkt uit een artikel in de Juristenkrant. De beslissing van de Ieperse raadkamer dateert al van oktober.

Geen sprake van grooming

In het artikel in de Juristenkrant schrijft advocaat-generaal Roeland Vasseur dat het Ieperse parket de man wilde vervolgen voor grooming: minderjarigen benaderen met het oog op seks. Maar dat kon niet, omdat het voorstel om af te spreken van de pedojager kwam en niet van M.D. Ook vervolging op basis van de wet die verbiedt om minderjarigen onder de 16 jaar aan te zetten tot ontucht of prostitutie hield geen stand voor de raadkamer.

“Het enige wat nu bereikt is, is dat de man online aan de schandpaal is genageld, wat ertoe kan leiden dat hij zich helemaal terugtrekt. Dat sociaal isolement kan kindermisbruik in de hand werken en maakt het moeilijker om preventief te werken aan gedragsverandering. Laat politie en justitie hun werk doen”, zegt criminologe Minne De Boeck.