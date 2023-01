Man die betrapt werd met kinderporno wil vrijspraak: “Hij spreekt Spaans en snapte niks van huiszoeking”

Een man uit Nieuwpoort riskeert één jaar cel voor het bezit en de verspreiding van kinderpornografisch beeldmateriaal.

Het waren de Amerikaanse autoriteiten die de politie hier op de hoogte brachten. De advocaat van F.P. vraagt de vrijspraak en zegt dat zijn cliënt geen eerlijk proces krijgt. “Hij spreekt enkel Spaans en begreep niets van de uitgevoerde huiszoeking toen.”

Begin 2022 werden het parket en de politie hier door de Amerikaanse autoriteiten op de hoogte gebracht dat er vanop het IP-adres van F.P. kinderpornografisch beeldmateriaal werd gedownload. Er werd hier een onderzoek gestart.

Huiszoeking

“Via het IP-adres kon men achterhalen dat F.P. achter het profiel zat”, schetste de procureur. “Er werd achterhaald van waar het IP-adres kwam en dat bleek zich te bevinden in een horecazaak in Nieuwpoort waar F.P. werkte als afwasser. Er volgde een huiszoeking met toestemming en daarbij werden heel wat foto’s en filmpjes gevonden met kinderpornografische inhoud. Beelden die hij in bezit had, maar er is zeker ook een keer sprake van beelden die hij zelf uploadde. De man bekende deels de feiten. Ik vraag één jaar cel met uitstel en 4.000 euro effectieve geldboete.”

Tolk

De advocaat van F.P. vraagt de vrijspraak. “De rechten van verdediging van mijn cliënt zijn geschonden”, sprak meester Dirk Waeyaert. “Hij spreekt enkel Spaans en enkele woorden Engels. Er werd tijdens de huiszoeking geen tolk voorzien. Hij begreep helemaal niet waarover het ging. En bovendien zijn er geen bewijzen dat hij die beelden zelf heeft gedownload.” Vonnis op 14 februari. (JH)