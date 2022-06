Man die beschoten werd door politie in Eernegem, blijft in de cel voor weerspannigheid

De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van een 47-jarige man uit Eernegem met een maand verlengd op verdenking van gewapende weerspannigheid en opzettelijke slagen en verwondingen aan politiemensen. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Bij het incident werd de verdachte zelf neergeschoten door de politie.

De lokale politie van de zone Kouter werd in de nacht van zaterdag 27 op zondag 28 mei opgeroepen voor problemen in de Kapelhoek in Eernegem, een deelgemeente van Ichtegem. Ter plaatse bleek dat de bewoner gewapend zou zijn. Tijdens het incident zou de politie uit zelfverdediging een schot gelost hebben. De verdachte werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeerde niet in levensgevaar. De onderzoeksrechter besliste om hem aan te houden op verdenking van gewapende weerspannigheid en opzettelijke slagen en verwondingen aan politiemensen.

Naar aanleiding van de schotwonde werd de Eernegemnaar donderdag in het ziekenhuis geopereerd aan zijn arm. Ondertussen ligt hij opnieuw in de ziekenboeg van de gevangenis. Door zijn verwondingen kon hij vrijdagochtend zelf niet aanwezig zijn op de zitting van de raadkamer. Meester Hannes Colpaert drong tevergeefs aan op een vrijlating onder voorwaarden.

Over het precieze verloop van de feiten wil zijn advocaat niets kwijt, maar de verdachte ontkent wel met klem dat hij de agenten zou hebben aangevallen. Volgens meester Colpaert heeft zijn cliënt ook absoluut geen criminele ingesteldheid. “Het is de eerste keer dat hij de binnenkant van de gevangenis ziet”, klinkt het. De advocaat merkt daarbij op dat de veertiger vast werk en een gezin heeft.

De verdediging overweegt om beroep aan te tekenen tegen de beslissing van de raadkamer. In dat geval zal de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling binnen twee weken de knoop moeten doorhakken.