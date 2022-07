Man die BB-gun op mensen richtte in Blankenberge blijft in cel

Een 44-jarige man uit Etterbeek moet een maand langer in de cel blijven nadat hij dinsdag met een nepwapen Blankenberge op stelten zette. Nordine D. richtte daarbij op verschillende passanten en schreeuwde. “Hij was dronken en was in Blankenberge om zijn verjaardag te vieren. Zelf zegt hij dat alles een grap was”, zegt zijn advocaat.

De politie kreeg dinsdagochtend verschillende verontrustende telefoontjes binnen van mensen in de badstad. Op diverse plaatsen stond daar een man te zwaaien met een wapen en schreeuwde zaken, vermoedelijk in het Arabisch.

Het ergste was dat de man daarbij zijn wapen ook diverse keren richtte op passanten. Hij haalde het wapen boven in de drukke Kerkstraat, aan de tramhalte en andere centrumstraten.

Nordine D. kon uiteindelijk overmeesterd worden. Het wapen bleek een BB-gun te zijn. De man woont in Etterbeek en heeft vooral in het Brusselse een lijvig strafblad.

De man zou al om en bij de 20 jaar celstraf gekregen hebben voor diverse feiten waaronder inbraken, diefstal met geweld en bedreigingen. De raadkamer in Brugge hield hem een maand langer in de cel.

Dronken en dollend

Volgens zijn advocaat Maya Vanden Bogaerde wist de man niet goed wat hij deed. “Hij was dronken op het moment van de feiten. Hij was naar Blankenberge afgezakt met enkele vrienden want woensdag vierde hij zijn verjaardag. Tijdens zijn bezoek leerde hij een vrouw kennen waarmee hij wat ging drinken en ze samen de nacht spendeerden.

Zij had voor de grap gezegd dat ze een BB-gun moesten kopen en ze daarmee wat aan het dollen waren. Volgens de man was alles dan ook een grote grap.” De raadkamer oordeelde daar anders over.

