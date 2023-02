Man die amper twee uur na vrijlating met scooter aan de haal ging in Knokke riskeert achttien maanden celstraf

Het openbaar ministerie eist achttien maanden effectieve celstraf voor een 23-jarige Fransman die in Knokke met een elektrische scooter aan de haal ging. Mehdi L. was amper twee uur weer op vrije voeten na een arrestatie voor gelijkaardige feiten.

Op 17 augustus vorig jaar liep Mehdi L. tegen de lamp bij diefstal van een step. Hij werd opgepakt maar mocht meteen weer beschikken.

Snelrecht

Hij kreeg wel een dagvaarding in snelrecht mee maar amper twee uur na zijn vrijlating ging hij op het Maurice Lippensplein in Knokke aan de haal met een elektrische scooter. Dankzij camerabeelden kon de dader snel worden geïdentificeerd.

Amper drie dagen na de feiten in Knokke liep L. in Namen tegen de lamp, opnieuw na het stelen van een step. Volgens de procureur kreeg L. in 2018 al eens vijftien maanden cel voor diefstal.

In gevangenis

Voor de eerste stepdiefstal kreeg hij in november vorig jaar dertien maanden cel. “Dergelijk sujet hoort niet thuis in het straatbeeld”, aldus procureur Mike Vanneste.

L. kwam niet opdagen voor zijn proces. Hij verblijft momenteel in de gevangenis van Leuven en zou naar eigen zeggen te ziek zijn om naar de rechtbank overgebracht te worden. De uitspraak volgt op 9 maart. (AFr)