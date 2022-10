Man blijkt al 12 jaar zonder geldig rijbewijs rond te rijden

Een controle langs de E17 in Waregem maakte dit voorjaar duidelijk dat een 35-jarige automobilist al 12 jaar zonder geldig rijbewijs rondtoerde. Na een vorige veroordeling in 2010 legde hij zijn verplichte theoretische rijexamen nooit af. “Toch kreeg ik mijn rijbewijs gewoon terug”, waste de man zijn handen in onschuld.

In 2010 liep Bart D. een eerste veroordeling door de politierechtbank op. Hij moest toen opnieuw slagen voor zijn theoretisch rijexamen vooraleer hij opnieuw met de auto mocht rijden. Zijn rijbewijs diende hij nooit in, wat hem in 2012 op drie maanden rijverbod kwam te staan. Toen gaf hij wel zijn rijbewijs af.

Rijbewijs gewoon teruggekregen

“In november 2012 kreeg ik het op de griffie gewoon terug, zonder dat ik geslaagd was voor een nieuw theoretisch rijexamen. Ik dacht dat alles ondertussen in orde was. Ik was niet te kwader trouw”, klonk zijn verdediging.

De openbare aanklager moest toegeven dat de teruggave van het rijbewijs een fout op de griffie was. “Maar je wist toch wel dat je nooit je examen had afgelegd?”, stelde de politierechter zich luidop de vraag.

Voorwaardelijke boete

Ze toonde zich mild en sprak een volledig voorwaardelijke boete van 3.000 euro en slechts acht dagen rijverbod uit. Omdat hij bij de controle in Waregem iets te veel alcohol had gedronken, moet hij toch ook nog een boete van 800 euro betalen. (LSi)