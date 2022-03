Man blijft in de cel na dodelijk verkeersongeval tijdens achtervolging in Gistel

De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van een 51-jarige man uit Houthulst met een maand verlengd op verdenking van onopzettelijke doding in Gistel. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. De verdachte botste tijdens een achtervolging op een tegenligger.

De politie van de zone Kouter werd op donderdag 3 maart rond 19.30 uur opgeroepen voor problemen met een 51-jarige man uit Houthulst. Toen hij de agenten in de gaten kreeg, sloeg de man onmiddellijk op de vlucht. Het kwam tot een achtervolging waarbij hoge snelheden werden gehaald.

Op de Nieuwpoortse Steenweg in Zevekote, een deelgemeente van Gistel, ging het helemaal fout. De vijftiger kwam in een flauwe bocht frontaal in botsing met een tegenligger. Het voertuig van een 65-jarige Oostendenaar belandde door de klap in een gracht. Beide bestuurders werden met levensbedreigende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is de Oostendenaar uiteindelijk aan zijn verwondingen bezweken.

Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden van de crash te onderzoeken. Uit de eerste vaststellingen bleek al dat de vluchtende bestuurder onder invloed was van alcohol en drugs. In die omstandigheden werd beslist om de verdachte voor te leiden bij de onderzoeksrechter, die hem zaterdag heeft aangehouden. Die aanhouding werd dinsdagochtend met een maand verlengd.