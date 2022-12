Man bijzonder agressief tegen politie: “Hij sloeg eigen hand kapot in cel”

Een 32-jarige man riskeert een celstraf van acht maanden omdat hij zich bijzonder agressief en weerspannig gedroeg tegen de politie Westkust. En dat zelfs enkele uren lang. “Hij sloeg zelfs zijn eigen hand kapot in de cel en werd naar het ziekenhuis gebracht. Om daarna weer agressief te zijn.”

De feiten gebeurden op 31 juli van dit jaar in Koksijde. De politie werd opgeroepen omdat S.S. (32) veel amok stond te maken in een handelszaak en weigerde te vertrekken. ‘De man was bijzonder agressief en wellicht onder invloed van drank en drugs”, sprak de advocaat van de politie.

“Een ploeg van twee politiemensen was al ter plaatse, maar zij vroegen bijstand van een extra ploeg. Toen een van hen aankwam, herkende S.S. hem van een eerdere interventie en werd hij nog kwader. Met vier man hebben ze hem proberen te overmeesteren. Toen hij aan de schouder werd genomen, liet hij zich vallen op de politie. Ze moesten daarna met drie naast hem plaatsnemen in de combi omdat ze vreesden dat hij daar zware schade zou aanbrengen. Hij bleef maar razen. In de cel heeft hij zelfs zijn eigen hand kapotgeslagen. Daarop werd hij, opnieuw onder begeleiding, naar het ziekenhuis gebracht, waarna hij alweer agressief werd.”

De politiemensen vragen 350 euro schadevergoeding. S.S. daagde niet op voor zijn proces en riskeert acht maanden cel en 800 euro boete. Vonnis op 13 januari.