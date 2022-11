Man bedreigt buren met drie grote messen in De Panne: “Ik wil vlees snijden”

Een 52-jarige man uit het Waalse Chaumont-Gistoux riskeert drie maanden cel omdat hij zijn buren op zijn tweedeverblijf in De Panne bedreigde. Hij klopte bij hen aan met drie grote messen en brabbelde: “Ik wil hier vlees snijden.”

De feiten gebeurden op 29 januari van dit jaar op het tweedeverblijf van P.G. in De Panne. “De man viel er zijn buren lastig en klopte bij hen aan”, sprak de procureur. “Hij vroeg er om een lader voor zijn gsm, maar dat kwam bijzonder bedreigend over waardoor de buren hem niet binnenlieten. Daarop keerde hij terug met een broodmes en twee grote vleesmessen. Opnieuw belde hij aan en riep aan de voordeur: “Ik wil hier vlees snijden!”.

Daarop werd de politie gebeld. P.G. ging terug naar zijn eigen appartement en weigerde open te doen voor de politie. Die hielden de wacht buiten en zagen hoe P.G. plots weer opendeed en met een mes weer naar zijn buren wilde. De politie greep in en P.G. weigerde om het mes te laten vallen. Daarop werd hij overmeesterd. Ik vraag voor die bedreigingen en weerspannigheid drie maanden cel en 600 euro boete.”

De advocaat van P.G. kwam met een verklaring. “Hij kampte op dat moment met een alcoholprobleem en wist niet goed wat hij deed. Hij had helemaal niks kwaad in de zin, maar begreep niet waarom zijn buren zo reageerden. Daarom was zijn gedrag nadien zo vreemd. We vragen de opschorting.” Vonnis op 23 december. (JH)